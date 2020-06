Mogi Mirim confirma 4ª morte por Covid-19, a primeira de uma profissional de saúde

Mogi Mirim confirmou a quarta morte por Covid-19. Uma técnica de enfermagem, de 35 anos, que trabalhava no Hospital São Francisco, em Mogi Guaçu, faleceu no Hospital 22 de Outubro, na madrugada deste domingo, 14. O sepultamento ocorreu pela manhã.





Como a paciente residia em Mogi Mirim, a contabilização do caso foi feita pela Vigilância em Saúde mogimiriana. Trata-se da primeira profissional de saúde que perde a vida pela doença no município. Outros três óbitos já foram confirmados por Covid-19 no município.





A Secretaria de Saúde e a Prefeitura manifestaram "profundo pesar" pelas mortes provocadas pelo coronavírus e afirmaram que se solidarizam com as famílias, "em especial com os profissionais de saúde que seguem na linha de frente na luta para salvar vidas".





A Prefeitura também informou que foi descartado o óbito de um homem de 77 anos que estava em investigação desde o dia 8. O resultado do exame deu negativo para o novo coronavírus. Mogi Mirim registra 90 casos positivos da doença, dos quais 68 estão recuperados e quatro estão internados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).