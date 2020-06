Mogi Mirim tem 100% de ocupação de UTIs pelo 2ª dia seguido

Pelo segundo dia consecutivo, Mogi Mirim registrou 100% de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) destinados a pacientes com Covid-19. Na Santa Casa de Misericórdia, porém, os leitos do Sistema Único de Saúde (SUS) estão lotados desde sexta-feira.



De acordo com o boletim divulgado no domingo pela Secretaria Municipal de Saúde, são 14 pacientes mogimirianos internados em UTI, sendo dois deles em outros municípios. Seis deles já foram diagnosticados com o novo coronavírus. Os outros oito aguardam resultados de exames e são considerados suspeitos.



O boletim aponta ainda 132 casos confirmados na cidade, sendo que 90 estão recuperados. São 31 infectados em isolamento social. Há ainda 75 casos suspeitos, incluindo um óbito. A Covid-19 já vitimou quatro pessoas em Mogi Mirim, sendo a mais recente uma profissional de saúde que trabalhava em Mogi Guaçu.



RESPIRADORES

Mogi Mirim recebeu no início da manhã de sábado, 20, quatro novos respiradores encaminhados pelo Governo do Estado de São Paulo, via Diretoria Regional de Saúde (DRS) de São João da Boa Vista, para a ampliação de leitos de UTI destinados para pacientes com Covid-19 na Santa Casa, hoje sob intervenção da Administração Municipal.



Os equipamentos possibilitam que, nos próximos dias, a Secretaria de Saúde, em conjunto com a equipe interventora do hospital, amplie o número de leitos específicos para o tratamento do novo coronavírus, de 6 para 10 leitos, garantindo atendimento a pacientes contaminados pela doença e fortalecendo a rede de atendimento.



Todos os leitos de UTI Covid-19 necessitam de respiradores para o atendimento dos pacientes, e entram em operação nos próximos dias. O Governo de São Paulo informou que a distribuição dos ventiladores para inúmeras regiões do Estado é realizada de forma técnica e feita para os locais com maior demanda de internações de casos, com estrutura e condição de abertura de novos leitos.