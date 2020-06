Mogi Mirim tem 14% de ocupação de leitos de UTI

Mogi Mirim divulgou nesta segunda-feira, dia 8, que 14% dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do município estão ocupados. A cidade chegou a 75 casos confirmados do novo coronavírus, de acordo com boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde.



Foi a primeira vez que os dados referentes a ocupação de leitos de UTI entraram no boletim diário divulgado pela Prefeitura. A intenção da Secretaria de Saúde é, a partir de agora, atualizar essa informação todos os dias, junto com as demais acerca da epidemia de Covid-19.



Dentre os casos confirmados, oito estão em isolamento domiciliar e quatro internados, sendo dois em enfermaria e dois em UTI. Há ainda 19 suspeitos, dos quais 13 estão isolados e seis estão internados. Um deles está em UTI, sendo que os demais estão em enfermaria.



Na semana passada, a Santa Casa, sob intervenção judicial da Prefeitura, inaugurou uma segunda UTI, totalmente voltada ao tratamento de pacientes acometidos com a Covid-19. Os leitos são isolados em virtude do elevado potencial de contaminação. A nova UTI soma dez leitos, contudo começou a operar seis, por conta da falta de respiradores. Assim que os equipamentos chegarem, passará a operar a plena capacidade.



ESTADO

O Governo do Estado apresenta queda no índice de ocupação de leitos de UTI. Há duas semanas, a taxa estava em 88,1% na Grande SP e 73,8% no Estado. Hoje, os índices apresentados estão em 75,5% e 67,5%, respectivamente.



O número de leitos disponíveis saltou de 3.500 no início da pandemia para mais de 7 mil em razão das entregas de respiradores que tem possibilitado a ampliação da capacidade de atendimento em toda a rede de saúde estadual.





Prefeitura deve, a partir de agora, divulgar diariamente a taxa de ocupação de UTI (Foto: Arquivo/A COMARCA)