Ocupação de leitos de UTI chega a 83% em Mogi Mirim

Mogi Mirim alcançou 83% de ocupação de leitos de UTI na tarde desta quarta-feira, dia 17, segundo boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. Entre os casos confirmados e suspeitos de infecção por Covid-19, são 10 pacientes nas Unidades de Terapia Intensiva do município, isto é, Santa Casa de Misericórdia e Hospital 22 de Outubro.



De acordo com as últimas informações, são 111 casos confirmados em Mogi Mirim, sendo que nove deles foram registrados nesta quarta-feira. Dos confirmados, nove estão internados, sendo seis em UTI e três em enfermaria. Há 42 casos que aguardam resultados, incluindo a morte de uma idosa de 85 anos, além de outros nove internados, sendo quatro em UTI e cinco em enfermaria.



A Santa Casa conta com uma UTI geral, constituída por oito leitos e capacidade para até dez, e uma UTI exclusiva para pacientes com Covid-19, com seis leitos em funcionamento e capacidade de ampliação para dez. De acordo com o chefe de Gabinete, Guto Urbini, dois respiradores adquiridos pela Prefeitura devem chegar até a próxima semana. O Governo do Estado de São Paulo deve destinar outros quatro equipamentos para Mogi Mirim, ainda sem data exata para chegada.





Santa Casa conta com UTI exclusiva para pacientes com Covid-19, com seis leitos (Foto: Arquivo)