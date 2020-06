Prefeitura confirma que obras no Laranjeiras vão para a Fase 2

A primeira etapa das obras no Parque das Laranjeiras, bairro da zona Leste, chegou à fase final. Mas a região receberá mais investimentos. No último dia 4, a Secretaria de Planejamento Urbano foi autorizada a iniciar os estudos dos projetos de infraestrutura que deverão ser estendidos para a Fase 2, na área margeada pela avenida Milton da Silveira Pedreira. O local é onde está concentrada a maior parte da população residente na área delimitada para a primeira etapa da Fase 2.



Segundo a Prefeitura, a iniciativa é possível por conta da redução de custos. A medida alcançou saldo de aproximadamente R$ 7 milhões do valor do financiamento obtido junto à Caixa Econômica Federal (CEF). Cerca de R$ 10 milhões já foram executados nos serviços implementados na Fase 1, beneficiando cerca de mil famílias. “Com a economia conseguida na execução inicial dessa obra, a Prefeitura se prepara para uma concorrência para continuar a obra no Laranjeiras”, destacou o prefeito Carlos Nelson Bueno (PSDB), em nota à imprensa.



O cronograma de obras que deverão ser executadas nesta nova etapa prevê amplo sistema de infraestrutura de mobilidade urbana, englobando uma série de etapas, iniciadas com serviços preliminares e, na sequência, começar o nivelamento do solo, a implementação de rede de drenagem pluvial, rede coletora de esgoto, rede de distribuição de água potável, pavimentação asfáltica, calçadas e sinalização viária.



INFRAESTRUTURA

A etapa inicial do projeto previa a urbanização de 19 vias. Desde o início, a infraestrutura em todo o bairro estava prevista para ser organizada em duas fases. A primeira etapa compreende a área delimitada pelas ruas Ângelo Bruno, Jorge Duarte Filho, Francisco Ferretti e Milton da Silveira Pedreira. Já a fase 2 atenderá a região demarcada entre as ruas 31 até a 37, próximo de onde está localizado o Projeto Maguila e a divisa com o loteamento Boa Vista.



Todo o projeto será efetivado com recursos financeiros da Caixa Econômica Federal através do programa “Avançar Cidades” do Governo Federal. A assinatura do convênio com a Prefeitura foi realizada em novembro de 2018, em evento na Estação Educação. Em março de 2019, o banco federal aprovou a liberação do montante, mediante aprovação dos projetos encaminhados pelo Governo Municipal. Com o aval do órgão, a Prefeitura iniciou os trâmites necessários para a regularização viária do Parque das Laranjeiras.





Todo o projeto no bairro será efetivado com recursos financeiros da Caixa Econômica Federal (Arquivo/A COMARCA)