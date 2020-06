Veja o abre e fecha das repartições públicas municipais no feriado de Corpus Christi

Na próxima quinta-feira, dia 11, é comemorado o feriado religioso de Corpus Christi. O feriado foi mantido em Mogi Mirim, diferentemente da capital São Paulo e de algumas cidades da região metropolitana, que optaram por antecipar a data em razão da pandemia do novo coronavírus.



Os bancos não devem funcionar na quinta-feira, inclusive nos municípios que anteciparam o feriado, conforme divulgou a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), em nota. Com as agências bancárias fechadas no dia 11, estarão prorrogados para o dia seguinte todos os vencimentos de contas, incluindo boletos e contas de concessionárias, agendamento de pagamentos e envios de transferências.



Veja o que abre e fecha nas repartições públicas de Mogi Mirim:



Dia 11/06 – quinta-feira (feriado de Corpus Christi)

SAAE – esquema de plantão

Guarda Municipal / Brigada de Incêndio – esquema de plantão

UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Zona Leste – funcionamento 24 horas

Coleta de lixo – normal

Feira do Produtor – Rua Biquinha do Conselho (Santa Cruz) - normal

Conselho Tutelar – esquema de plantão

Ambulatório de Síndromes Gripais – normal

Sala de Soroterapia do CEM – normal



Dia 12/06 – sexta-feira

Prefeitura Municipal – fechada (ponto facultativo)

Câmara Municipal – fechada (ponto facultativo)

SAAE – esquema de plantão

Guarda Municipal / Brigada de Incêndio – esquema de plantão

UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Zona Leste – funcionamento 24 horas

Coleta de lixo – normal

Conselho Tutelar – esquema de plantão

Ambulatório de Síndromes Gripais – normal

Sala de Soroterapia do CEM – normal

Banheiros Públicos – Rua Marciliano e Espaço Cidadão (8h30 às 18h)



Dia 13/06– sábado

SAAE – esquema de plantão

Guarda Municipal / Brigada de Incêndio – esquema de plantão

UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Zona Leste – funcionamento 24 horas

Coleta de lixo – normal

Feira Livre Espaço Cidadão– normal

Conselho Tutelar – esquema de plantão

Ambulatório de Síndromes Gripais – normal

Sala de Soroterapia do CEM – normal

Banheiros Públicos – Rua Marciliano (fechado) - Espaço Cidadão (8h30 às 13h00)



Dia 14/06 – domingo

SAAE – esquema de plantão

Guarda Municipal / Brigada de Incêndio – esquema de plantão

UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Zona Leste – funcionamento 24 horas

Coleta de lixo – não tem

Feiras do Produtor - Rua Coronel Guedes (Centro), Rua Cuba (Vila Dias) e Rua José Mathias (Tucura) – normais

Conselho Tutelar – esquema de plantão

Ambulatório de Síndromes Gripais – normal

Sala de Soroterapia do CEM - normal





Prefeitura e Câmara Municipal terão ponto facultativo na sexta (Foto: Divulgação/Prefeitura de Mogi Mirim)