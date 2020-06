Vereador de Mogi Guaçu está entubado na UTI com suspeita de Covid-19

O vereador guaçuano Luciano Firmino Vieira, o Luciano da Saúde (PL), de 48 anos, está internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Francisco, em Mogi Guaçu. Segundo informações de familiares, o parlamentar teve uma piora no quadro clínico e precisou ser entubado nesta quarta-feira, dia 24. Ele está com suspeita de Covid-19.



"Queremos pedir a todos vocês para que entrem em uma corrente de oração para que o Senhor nosso Deus permita que o Lu se recupere rapidamente e vença essa batalha", pede uma postagem assinada pela família de Luciano, nas redes sociais do vereador.



Luciano foi internado na última quinta-feira, dia 18, com "fortes suspeitas", segundo ele próprio, de ter contraído o novo coronavírus. A postagem mais recente feita pelo vereador foi na tarde de ontem, dia 23. "Não tem sido fácil, mas sigo lutando e sei que Deus está ouvindo nossas orações", escreveu.



Até o momento, dois vereadores da Câmara Municipal de Mogi Guaçu já foram diagnosticados com Covid-19. Francisco Magela Inácio, o Chicão do Açougue (PTB), e o presidente da Casa de Leis, Rodrigo Falsetti (Cidadania), estão em isolamento domiciliar. Na segunda-feira, 22, a sessão legislativa presencial foi cancelada.



De acordo com boletim da Secretaria Municipal de Saúde, Mogi Guaçu registra 495 casos positivos de Covid-19 nesta quarta-feira. Desse total, 355 estão recuperados, 106 estão em isolamento social e 14 estão internados. O município contabilizou 16 mortes em decorrência da doença.





Luciano da Saúde está internado no Hospital São Francisco desde o dia 18, com suspeita de Covid-19 (Foto: Divulgação/Ascom)