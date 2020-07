Covid-19: Bradesco fecha agência para higienização

A agência 0402 do banco Bradesco, localizada na Praça Rui Barbosa, fechou as portas com corrente e cadeado nesta quarta-feira, dia 1º. Nem mesmo o acesso aos caixas eletrônicos era possível. Um aviso colado na entrada explica que o local passará por um processo de desinfecção, como forma de combate à Covid-19.



“Esta agência está temporariamente fechada pára higienização e cumprimento de medidas de prevenção e combate ao novo coronavírus. Essa medida foi tomada para preservar você e nosso colaboradores. Pedimos desculpas por eventuais transtornos”, comunica o aviso na porta da agência. Segundo informações extraoficiais, funcionários do banco foram diagnosticados com a Covid-19.



No mesmo aviso, o Bradesco recomenda aos clientes a buscarem alternativas, como os aplicativos do banco nos canais digitais disponibilizados em celulares e outros dispositivos com acesso à internet. Também é indicado o endereço das agências de Mogi Guaçu e da segunda agência de Mogi Mirim, na Rua Padre Roque.



De acordo com o boletim divulgado ontem, dia 30, pela Secretaria Municipal de Saúde, Mogi Mirim registra 221 casos confirmados de Covid-19, dos quais 169 estão recuperados e 11 estão internados. Outros 35 estão em isolamento domiciliar. A doença já matou seis pessoas no município.





Agência da Praça Rui Barbosa foi fechada nesta quarta-feira, dia 1º (Foto: Flávio Magalhães/A COMARCA)