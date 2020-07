Covid-19: Mogi Mirim registra 6 mortes em 3 dias; total chega a 25

Nos últimos três dias, Mogi Mirim registrou 6 mortes em decorrência do novo coronavírus no município, elevando para 25 o total de óbitos. Esse número mais do que dobrou nos últimos 10 dias, de acordo com os dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde.



Somente no sábado, houve o registro de três óbitos por contágio de Covid-19. As vítimas foram um homem de 51 anos e uma mulher de 79 anos, que estavam internados na Santa Casa de Misericórdia, e outra mulher, de 63 anos, que encontrava-se no Hospital 22 de Outubro.



No domingo, dia 19, outras duas mortes por coronavírus foram registradas: uma mulher de 80 anos e um homem de 73 anos. Ambos estavam internados, um na Santa Casa e outro no Hospital 22 de Outubro.



Nesta segunda-feira, dia 20, mais um óbito por contágio de Covid-19 foi registrado. A vítima é uma mulher de 53 anos, que estava internada na Santa Casa. Além disso, 32 casos testados positivos foram contabilizados no boletim divulgado pela Prefeitura, elevando para 396 o número de casos da doença, dos quais 10 estão internados, 43 estão em isolamento domiciliar e 318 se recuperaram.