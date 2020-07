Em ocorrência com troca de tiros, Polícia Militar apreende 1,5 tonelada de maconha

Uma denúncia que chegou até a Polícia Militar resultou na apreensão de 1,5 tonelada de maconha, que estava sendo descarregada na Zona Rural de Mogi Mirim, na noite de domingo, 12. Segundo os policiais militares que atenderam a ocorrência, eles estavam em patrulhamento pelo bairro da Santa Cruz, na zona Oeste da cidade, quando foram abordados por um homem.



Ele contou aos PMs que o caseiro de seu sítio, que fica situando na Estrada Elzio Mariotoni (Estrada Velha de Itapira), no bairro Jacuba, havia acabado de ligar avisando que um caminhão estava parado nas proximidades, em atitude suspeita.



Receando se tratar de ladrões de tratores, o proprietário do sítio resolveu pedir ajuda aos PMs. Após confirmar a localização do caminhão, os policiais resolveram averiguar a denúncia. Ao chegarem ao local, em meio de uma plantação de cana-de-açúcar, localizaram o caminhão Chevrolet GMC, com placas de Rio Grande (PR).



Nesse momento, um homem que estava no banco do passageiro do caminhão, ao perceber a aproximação da viatura policial, desceu da boleia e efetuou vários disparos contra os PMs. Houve uma troca de tiros, mas o suspeito se embrenhou no canavial e conseguiu fugir. Já o motorista, Valmor Luiz Lino da Silva, 45, foi preso no local.



Levado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), ele contou que mora em Santa Cataria e que estava passando por dificuldades por causa da pandemia. Por isso, aceitou transportar uma carga de maconha de Foz do Iguaçu (PR) até Mogi Mirim. Pelo frete, receberia R$ 30 mil. A maconha pesou 1.517 quilos e estava dividida em 2.473 tijolos.



Quando a PM chegou ao bairro Jacuba, a maconha já havia sido descarregada. No local, também foi apreendido uma moto Honda XRE 300, provavelmente pertencente ao homem que atirou nos policiais. Valmor foi preso por tráfico de entorpecente e será encaminhado a Unidade de Detenção, Triagem e Encaminhamento (UDTE) de Itapira.





Droga pesou 1.517 quilos e estava dividida em 2.473 tijolos (Foto: Cláudio Henrique Felício/Portal da Cidade Mogi Mirim)