FoiNotícia: O naufrágio do Titanic

Em 120 anos de circulação, o jornalnoticiou os principais acontecimentos não só de Mogi Mirim e região, mas do Brasil e do mundo. Um deles foi o naufrágio do RMS Titanic.O desastre ocorreu entre a noite de 14 de abril e a manhã de 15 de abril de 1912, no Atlântico Norte, apenas quatro dias após o início de sua viagem inaugural, partindo de Southampton, na Inglaterra, com destino à cidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos.Maior navio de passageiros em serviço à época, o Titanic levava 2208 pessoas a bordo quando atingiu um iceberg por volta de 23:40 (horário no navio) de domingo, 14 de abril de 1912. O naufrágio aconteceu duas horas e quarenta minutos depois, resultando na morte de 1.496 pessoas, um dos desastres marítimos mais mortais da história.Confira a íntegra da notícia publicada porna edição de 25 de abril de 1912: