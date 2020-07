Guaçu ultrapassa os mil casos de Covid-19 e confirma mais duas mortes

Mogi Guaçu ultrapassou nesta quinta-feira, dia 9, os mil casos confirmados do novo coronavírus. De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, foram 47 novos casos registrados, chegando a um total de 1.016 pacientes diagnosticados com Covid-19.



Nesse total, estão incluídas 26 mortes. As duas mais recentes foram divulgadas também no boletim de hoje. Os dois pacientes, de 54 e 76 anos, estavam internados e haviam sido testados positivos anteriormente, segundo a Secretaria de Saúde.



De todos os casos confirmados, 866 já se recuperaram, enquanto 101 estão em isolamento domiciliar. Entre casos confirmados e suspeitos, o boletim aponta 54 pacientes internados, sendo que 21 deles estão em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).