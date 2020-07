MDB anuncia apoio a André Mazon nas eleições

Flávio Magalhães



O MDB de Mogi Mirim vai apoiar a pré-candidatura de André Mazon (PTB) a prefeito de Mogi Mirim. O anúncio ocorreu na tarde da última quinta-feira, dia 23. Os vereadores Moacir Genuário e Tiago Costa (ambos do MDB) e Cinoê Duzo (PTB) estiveram ao lado de Mazon para divulgar a notícia junto à imprensa local.



As conversas do MDB com o PTB e outras siglas ocorrem há pelos menos três meses. Na semana anterior, contudo, foi sacramentada a escolha pelo apoio a Mazon. Segundo Moacir, que também é o presidente municipal emedebista, o partido foi procurado ainda pelos pré-candidatos Ricardo Brandão (Podemos), Paulo Silva (PDT) e Danilo Zinetti (PSD), inclusive com a promessa de indicação de um candidato a vice. “Se for analisar partido, todos têm problemas. Temos que analisar pessoas”, definiu o vereador.



“Vimos na candidatura do André a nossa identidade. Não adianta ser novo e praticar a velha política”, defendeu Tiago Costa. De acordo com Mazon, a ideia é que o MDB participe efetivamente do plano de governo elaborado por sua pré-candidatura. O partido de Moacir, Tiago e Maria Helena Scudeler de Barros se junta a Patriotas e PSC na aliança em torno de André Mazon, que promete anunciar novos apoios em breve.





Anúncio foi feito em coletiva de imprensa que teve a presença de Cinoê, Tiago Costa, André Mazon e Moacir (Foto: Flávio Magalhães/A COMARCA)