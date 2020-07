Mogi Guaçu autoriza reabertura do comércio a partir de quarta-feira

A Prefeitura de Mogi Guaçu permitirá que o comércio em geral, shoppings centers, imobiliárias, concessionárias de veículos e escritórios, autorizados a funcionar na fase 2 do Plano São Paulo, retomem o atendimento ao público, com expediente de seis horas em quatro dias da semana.



A decisão foi anunciada na reunião do Comitê de Operações Especiais (COE), na tarde desta segunda-feira, 6, com base no decreto do Governo do Estado publicado no sábado, com os novos protocolos de funcionamento para a fase laranja do Plano São Paulo.



Essa nova determinação passa a valer a partir de quarta-feira, 8. O decreto municipal sobre o funcionamento do comércio será publicado na terça, pelo jornal que veicula os Atos Oficiais do Município.



A partir de quarta-feira, comércios, escritórios, concessionárias e imobiliárias poderão funcionar das 12h às 18h, de terça a sexta-feira. Os shoppings centers estarão abertos das 13h às 19h, também de terça a sexta-feira. Às segundas-feiras, sábados e domingos, estas atividades econômicas deverão permanecer de portas fechadas.



Supermercados, hipermercados, mercados, padarias e açougues poderão funcionar normalmente, com seus respectivos horários de funcionamento, de terça-feira a domingo. Às segundas-feiras, estes estabelecimentos deverão permanecer fechados.



Sobre as igrejas, continua a recomendação para que os cultos e missas não sejam realizados. A Prefeitura também está comunicando para a empresa concessionária do serviço de transporte coletivo urbano para que amplie a frota de veículos, principalmente nos horários de pico.



Essa situação toda será reavaliada daqui duas semanas, quando nova reunião com os representantes destas atividades econômicas deve ser feita na Secretaria de Saúde.





Shoppings poderão funcionar das 13h às 19h, de terça a sexta-feira (Foto: Arquivo)