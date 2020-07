Mogi Mirim e Mogi Guaçu registram 4 mortes por Covid-19 neste domingo

Os municípios de Mogi Mirim e Mogi Guaçu registraram neste domingo, dia 12, mais quatro mortes em decorrência do novo coronavírus. As informações constam nos boletins divulgados pelas respectivas secretarias municipais de Saúde.



Em Mogi, as vítimas são dois idosos. Um, de 86 anos, encontrava-se no Hospital 22 de Outubro, enquanto o outro, de 85 anos, estava internado em Itapira. De acordo com a Prefeitura, esses casos não são novos, pois eram pacientes já notificados nas internações.



Até o momento, o município totaliza 315 casos confirmados de Covid-19, dos quais 238 estão recuperados. Outros 49 estão em isolamento social e 13 estão internados, sendo 8 em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Há 95 casos que aguardam resultados de exames e, por isso, são classificados como suspeitos, incluindo um óbito.



Já em Mogi Guaçu, as mortes registradas neste domingo ocorreram nos dias 4 e 5 de julho. São dois homens, de 80 e 56 anos. O paciente de 80 anos já possuía histórico de comorbidades. Uma mulher de 56 anos residente em Estava Gerbi também faleceu em hospital de Mogi Guaçu, no sábado, dia 11.



Ao todo, são 1052 casos de Covid-19 em Mogi Guaçu, dos quais 917 já se recuperaram. Outros 85 estão cumprindo isolamento social e há 52 pacientes internados, entre positivos e casos suspeitos, com 21 deles em UTI.