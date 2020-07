Mogi tem mais duas mortes por Covid-19; pacientes tinham 37 e 38 anos

Dois óbitos por decorrência da Covid-19 foram registrados em Mogi Mirim nesta quarta-feira, 15, de acordo com o boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde.



Os pacientes são uma mulher de 37 anos, que estava internada na Santa Casa de Misericórdia, e um homem de 38 anos, que encontrava-se no Hospital 22 de Outubro. Os casos já haviam sido notificados como positivos anteriormente.



Além disso, quatro novos casos testados positivos foram registrados nas últimas 24 horas. Todos estão em isolamento domiciliar.



Houve seis altas médicas, passando de 265 para 271 casos de recuperações. Também houve aumento de casos suspeitos, aqueles que aguardam exames para confirmações, subindo de 135 para 176.



A taxa de ocupação hospitalar nas UTIs dos hospitais em Mogi Mirim se mantém em 72%. Os dados são atualizados pela Vigilância em Saúde.



MOGI GUAÇU

Um óbito de uma mulher de 77 anos, ocorrido ontem, dia 14, foi notificado pela Secretaria de Saúde de Mogi Guaçu no boletim desta quarta-feira, dia 15. A paciente estava internada em hospital e possuía histórico de comorbidades.



Mais 38 casos positivos foram confirmados nas últimas 24 horas, totalizando 1128 nessa pandemia do novo coronavírus. Constam 63 casos suspeitos e 1.522 testes negativos, totalizando 2.713 notificações de casos relacionados ao coronavírus. São 1.056 casos positivos envolvendo apenas guaçuanos, segundo os dados divulgados.



O município tem um total de 55 pacientes internados entre casos positivos e suspeitos, sendo 37 em enfermaria e 18 em UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Constam no boletim 576 pessoas monitoradas com síndrome gripal.