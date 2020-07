Morre a enfermeira Leni Peroto, vítima da Covid-19

A enfermeira Leni Peroto, de 63 anos, faleceu neste sábado, dia 18, em decorrência da Covid-19. Ela estava internada há 36 dias no Hospital 22 de Outubro. O falecimento foi comunicado pela família, nas redes sociais.



Leni trabalhava na Secretaria Municipal de Saúde. A Prefeitura se solidarizou com os familiares e amigos da enfermeira. "Perdemos mais uma guerreira para a Covid-19. Leni Peroto será lembrada por sua dedicação à área da Saúde e por sua luta contra a doença", escreveu a Administração Municipal, em nota.



Há pouco mais de um mês, o marido de Leni também faleceu em decorrência da doença. Já no dia 2 de julho, a Covid-19 vitimou a irmã gêmea de Leni, Luci Peroto. O sepultamento da enfermeira deve ocorrer ainda hoje, no Cemitério Colina dos Flamboyants.



A morte de Leni é a 20ª em Mogi Mirim em decorrência da Covid-19. De acordo com dados divulgados ontem, no boletim da Secretaria Municipal de Saúde, o município chegou a 360 casos confirmados da doença.





Leni Peroto tinha 63 anos e estava internada há 36 dias no Hospital 22 de Outubro (Foto: Reprodução/Facebook)