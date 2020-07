Polícia Rodoviária encontra 'fábrica' que adulterava cerveja

O Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) da Polícia Militar, durante patrulhamento de rotina na Rodovia SP-340, descobriu um grande esquema de adulteração de bebidas alcoólicas na Zona Rural de Mogi Mirim, na tarde desta segunda-feira, 13.



A prática ocorria em um barracão, em frente à empresa Lindsay, na altura do Km 154 da rodovia. Cinco suspeitos foram encontrados no galpão. Para a surpresas dos policiais rodoviários, no local funcionava uma verdadeira “fábrica” para a adulteração de cervejas das marcas Antarctica, Brahma e Skol.



A falsificação consistia em utilizar uma cerveja de menor valor de mercado para envazar as garrafas como se fossem de marcas mais famosas, comercializadas pela Ambev. Também havia um esquema para armazenar a cerveja, inclusive utilizando tampas das marcas mais tradicionais da multinacional brasileira.



Ainda dentro do barracão, foram encontrados uma empilhadeira Toyota e um caminhão Volkswagen, carregado de caixas de cervejas, pronto para serem vendidas.



Além de falsificar as bebidas, também chamou a atenção dos policiais a organização do local, que operava em ritmo de fábrica. Até mesmo as caixas das cervejas adulteradas eram das mesmas marcas comercializadas pela Ambev.



O caso está sendo investigado pela Polícia Civil como crime contra a saúde pública e falsificação.





Chamou a atenção dos policiais a organização do local (Foto: Cláudio Henrique Felício/Portal da Cidade Mogi Mirim)