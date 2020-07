Prazo para pedir isenção da taxa do vestibular Fatec termina na segunda

Acaba na próxima segunda-feira, 6, o prazo para o pedido de isenção da taxa do vestibular da Faculdade de Tecnologia (Fatec) de Mogi Mirim. Os vestibulandos que não conseguirem a isenção total ainda podem solicitar uma redução de até 50% do valor.



Os interessados têm até as 15h de segunda-feira para solicitar a isenção ou desconto. O vestibulando poderá solicitar os dois benefícios, desde que se enquadre nos quesitos exigidos pela Fatec. Para isso, terão que preencher um formulário no site www.vestibularfatec.com.br.



A grande novidade deste ano é que a escolha dos candidatos para os cursos superiores de tecnologia se dará pela análise do histórico escolar, sem a necessidade de prova presencial ou online.



A mudança foi adotada para evitar a aglomeração de pessoas no vestibular, preservando a saúde e o bem-estar dos estudantes. Essa mudança no critério de seleção também atende às recomendações das autoridades de saúde do Estado, no sentido de evitar aglomerações.



Por último, a direção da Fatec pede que os vestibulandos leiam atentamente o manual do candidato antes de fazer a inscrição. Os cursos e vagas oferecidos pela a Fatec de Mogi Mirim, totalmente gratuitos, são Análise e Desenvolvimento de Sistemas (40 vagas de manhã e 40 no período noturno), Fabricação Mecânica (40 vagas de manhã) e Mecatrônica Industrial (40 vagas à tarde).



Há ainda o curso de Projetos Mecânicos, que oferece 40 vagas no período noturno. A Fatec fica à rua Ariovaldo Silveira Franco, 567, Jardim 31 de Março, defronte ao Tiro de Guerra. Os telefones são (19) 3806-2181 ou 3806-3139.