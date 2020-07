Quem quer ser prefeito de Mogi Mirim?

Flávio Magalhães



Após o Congresso Nacional confirmar o adiamento das eleições e de alguns prazos do calendário eleitoral, os pré-candidatos a prefeito de Mogi Mirim ganharam mais tempo para definir suas articulações e alianças para o pleito de novembro. Até o momento, são nove possíveis “prefeituráveis” na disputa.



Recentemente, houve movimentações importantes. O PL, atualmente presidido pelo vereador Robertinho Tavares, decidiu que irá apoiar Danilo Zinetti (PSD) para a Prefeitura. Robertinho havia recebido outras propostas nos últimos meses, inclusive para ser candidato a vice-prefeito na chapa de André Mazon (PTB), seu colega de Legislativo.



No entanto, Robertinho deve mesmo tentar a reeleição nas próximas eleições. O apoio do PL a Zinetti significa também a desistência da cirurgiã dentista Juliana Mestriner em disputar o Executivo municipal. Ela estava trabalhando numa pré-candidatura desde o ano passado, mas acabou não concretizando a intenção de se candidatar ao cargo.



Ainda na oposição, o grupo político no entorno do ex-prefeito Paulo Silva (PDT) está em compasso de espera. Uma definição com base em pesquisas deve ser tomada nas próximas semanas. Inicialmente, a ideia era que Paulo Silva pudesse compor como vice do ex-vereador Luiz Guarnieri (PSB), mas o pedetista recuou.



Antes resistente à ideia de ser candidato quase 16 anos depois de deixar a Prefeitura, Paulo Silva tem sido convencido por aliados a encabeçar uma chapa que pode agregar partidos como PT, PSB e o MDB da vereadora Maria Helena Scudeler de Barros, potencial candidata a vice nesse cenário.



Pelo grupo da situação, reina a pré-candidatura de Carlos Nelson Bueno (PSDB) à reeleição, vista como natural. O prefeito tem evitado se posicionar como pré-candidato, de fato, mas já tem o apoio do DEM, presidido pelo advogado Thiago Toledo, e do Cidadania, do vereador Gerson Rossi Júnior.





Os pré-candidatos a prefeito de Mogi Mirim





ANDRÉ MAZON (PTB) Decidido a não disputar uma reeleição na Câmara Municipal, o vereador quer a cadeira de chefe do Executivo e já tem o apoio de PSC e Patriota





CARLOS NELSON BUENO (PSDB) Candidato natural à reeleição, o prefeito Carlos Nelson já tem o apoio declarado do Democratas e do Cidadania e espera arregimentar outros partidos





DANILO ZINETTI (PSD) Ex-secretário de Governo de Carlos Nelson Bueno, Zinetti é visto como potencial candidato a prefeito desde que rompeu com a Administração Municipal, no ano passado





ELIAS AJUB (REPUBLICANOS) Terceiro colocado nas eleições de 2016, Ajub procura manter o apoio do segmento evangélico e não deve abrir mão de encabeçar uma chapa ao Executivo





LUIZ GUARNIERI (PSB) O ex-vereador e ex-presidente da Associação Comercial e Industrial de Mogi Mirim (Acimm) chegou a lançar sua pré-candidatura, mas hoje está em ‘compasso de espera’





LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA (PRTB) Ainda no ano passado, o cartola do Mogi Mirim Esporte Clube se colocou como pré-candidato, segundo ele, por influência do presidente nacional do PRTB, Levy Fidélix





PAULO SILVA (PDT) O ex-prefeito chegou a ser pré-candidato a vice de Luiz Guarnieri, mas resolveu recuar. Aliados querem que Paulo Silva encabece a chapa, que pode agregar PT, PSB, MDB e outros.





RICARDO BRANDÃO (PODEMOS) Primeiro a se lançar pré-candidato ao Executivo, com 22 meses de antecedência das eleições, o ex-prefeito já tem em sua base de apoio a Rede e o Avante.

















O empresário de 52 anos busca viabilizar sua candidatura com o apoio de caciques do PSL, como o senador Major Olímpio e o deputado federal Junior Bozzella