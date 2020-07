Recuperado da Covid-19, vereador recebe mensagem da ministra Damares

Após cerca de 20 dias internado no Hospital São Francisco, chegando a ser entubado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o vereador guaçuano Luciano Firmino Vieira, o Luciano da Saúde (PL), de 48 anos, teve alta na tarde de quarta-feira, dia 8. Ele foi um dos cinco parlamentares da Câmara Municipal de Mogi Guaçu diagnosticados com Covid-19.



Além de ser recepcionado por amigos e familiares após a alta médica, Luciano também recebeu uma mensagem de Damares Alves, atual ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos do governo Jair Bolsonaro. O vídeo foi divulgado hoje, nas redes sociais do vereador.



"Você não tem ideia de quantos amigos você tem no Brasil, que te amam. Deus tem um propósito muito grande para sua vida, neste ano ainda. Deus tem coisas grandes para você e para sua família", disse a ministra, desejando melhoras ao parlamentar guaçuano. "Só tenho a agradecer e uso esta mensagem da minha grande amiga ministra Damares Alves para agradecer todas as mensagens, todas as orações, todos os vídeos me dando forças, todas as lives, todos os pastores amigos", agradeceu Luciano.



Além do vereador do PL, Fábio Aparecido Luduvirge Fileti, o Fabinho (PSDB), Francisco Magela Inácio, o Chicão do Açougue (PTB), Thomaz Caveanha (PTB), filho do prefeito Walter Caveanha (PTB), e o presidente da Casa de Leis, Rodrigo Falsetti (Cidadania) contraíram a doença, mas não necessitaram de internação hospitalar. De acordo com o boletim divulgado na quarta-feira, Mogi Guaçu registrou 969 casos positivos do novo coronavírus, com 24 mortes e 831 pessoas recuperadas.





Após cerca de 20 dias internado no Hospital São Francisco, vereador Luciano da Saúde teve alta (Foto: Divulgação)