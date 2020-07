Saúde ainda disponibiliza vacina contra a gripe nas unidades básicas

A Vigilância em Saúde de Mogi Mirim informou que a vacinação contra a gripe (H1N1) tem término oficial previsto para a sexta-feira, dia 31. Porém, as unidades que ainda tiverem doses em seus estoques continuarão a imunizar munícipes, de todas as faixas etárias, até o fim das vacinas.



O órgão ressalta a necessidade de gestantes e crianças procurarem pela vacina, já que nessas faixas há baixa cobertura. O horário de vacinação nas salas de vacina das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) segue das 8h30 às 10h30 e das 13h30 às 15h30, de segunda a sexta-feira.



Crianças vacinadas – 3.707

Cobertura – 64,79%



Gestantes vacinadas – 459

Cobertura – 55,57%



Crianças + gestantes – 4.166 vacinadas

Cobertura: 63,62%



Trabalhadores da Saúde – 3.058 vacinados

Cobertura: 124,17% (acima da meta estipulada)



Puérperas – 115 vacinadas

Cobertura: 84,56%



Adultos – 55 a 59 anos – 2.176 vacinados

Cobertura: 46,91%



Idosos – 14.030 vacinados

Cobertura: 122,79% (acima da meta estipulada)



Total de doses aplicadas no município – 23.588

Cobertura: 93,44%





Profissionais das unidades de saúde de Mogi Mirim já aplicaram mais de 23 mil doses da vacina conta a gripe (Foto: Divulgação)