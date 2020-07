Sicoob Crediceripa apresenta projeto de nova agência para Mogi Mirim

Membros da Cooperativa Sicoob Crediceripa se reuniram na última sexta-feira, dia 3, com o chefe de Gabinete, Guto Urbini, e o Secretário de Governo, Edson Pessiquelli, para apresentarem o projeto de instalação de uma unidade da empresa em Mogi Mirim.



A opção pela instalação no município se deu após estudos realizados pela instituição, que identificaram no município um potencial para retornos financeiros, uma vez que a cidade apresenta condições econômicas favoráveis a novos investimentos, em razão da localização estratégica, produção interna e gestão púbica responsável.



Segundo estimativas da cooperativa, o novo posto de atendimento (PA) deverá gerar cerca de 10 vagas de empregos, sem contar eventuais novas oportunidades de trabalho oriundas de liberação de crédito a empresários locais.



O novo empreendimento ficará localizado em prédio na região central da cidade, na esquina das ruas Coronel Leitão e Doutor Ulhôa Cintra, e deverá iniciar suas atividades em outubro, mês de aniversário da cidade.



O chefe de Gabinete, Guto Urbini, destacou a atuação da Administração Municipal para que novos negócios sejam promovidos na cidade. “Quando há uma atuação pública responsável, que coloca as contas em dia e garante estabilidade jurídica, o empresário se sente atraído a investir no município e gera ganhos a toda população, seja através de impostos ou novas vagas de trabalho”, enalteceu.



HISTÓRIA

Com atuação há mais de duas décadas, o Sicoob Crediceripa tem 21 postos em funcionamento no estado de São Paulo, buscando promover ambiente econômico favorável a empreendedores do interior paulista.



A cooperativa iniciou suas atividades em Itaí, no Prédio da Cooperativa de Eletrificação Rural de Itaí-Paranapanema-Avaré Ltda. A instituiçaõ teve rápida ascensão na região, instalando suas primeiras unidades de atendimento em Itaí, Campos de Holambra, Taquarituba e Avaré.



Em 2010, devido à demanda por melhores condições de crédito, o Sicoob Crediceripa ampliou sua rede de atuação, passando a atender os municípios de Fartura, Piraju e Cerqueira César.



No ano seguinte, foram abertas as unidades de Itapeva e Taguaí, além da incorporação de quatro unidades nas cidades de Angatuba, Itapetininga, São Miguel Arcanjo e Tatuí. Logo depois, foram abertas as unidades de Itaberá, Itaporanga, Capão Bonito e Pilar do Sul.



Em 2013, o Sicoob Crediceripa recebeu a autorização do Banco Central para atender a todos os segmentos da economia, podendo atender produtores rurais, pessoas físicas e empresas. Em 2015, inaugurou sua unidade em Ibiúna e, em 2018, abriu novos postos em Piedade, Sarapuí e Capela do Alto.



No ano passado, foram mais duas inaugurações: Sorocaba e Itararé. Para 2020, está programada a abertura de mais 6 postos, em Paulínia, Bragança Paulista, Salto de Pirapora e Mogi Mirim, no estado de São Paulo, além de Castro e Ponta Grossa, no Paraná. Assim, a cooperativa chegará a 29 unidades. O plano de expansão prevê até 2023 mais 14 pontos de atendimento.





Nova agência será inaugurada na esquina das ruas Coronel Leitão e Doutor Ulhôa Cintra, na região central de Mogi Mirim (Foto: Divulgação)