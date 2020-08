Carlos Nelson lança pré-candidatura ao lado de Mané Palomino

O prefeito Carlos Nelson Bueno (PSDB) oficializou nesta quarta-feira, 19, sua pré-candidatura à reeleição. Ele tem como companheiro de chapa o atual presidente da Câmara Municipal, Manoel Palomino (DEM), como pré-candidato a vice-prefeito. Carlos Nelson está em busca do quarto mandato em Mogi Mirim.



Em seu discurso, o chefe do Executivo enalteceu o resultado orçamentário obtido no final de 2019, um superávit financeiro de quase R$ 22 milhões, três anos após herdar a Prefeitura de Gustavo Stupp (sem partido) em crise econômica, administrativa e política. Afirmou ainda que, se reeleito, pretende entregar ao seu sucessor em 2024 a Administração Municipal nas mesmas condições em que vai entregar neste ano: com as contas em dia.



Carlos Nelson definiu a atual pré-candidatura como sua "última luta" na carreira política, agradecendo o apoio de partidos aliados, como PSDB, DEM e Cidadania. Também enalteceu Manoel Palomino, afirmando que o vereador tem "vocação e determinação" para a política. O atual presidente da Câmara, por sua vez, afirmou estar preparado para a responsabilidade do cargo de vice-prefeito, devido a sua trajetória como conselheiro tutelar, por três anos, e como guarda civil municipal, por 15 anos, além de atuar na causa animal e na defesa de crianças e adolescentes e das mulheres.



Palomino também citou sua gestão na presidência da Câmara Municipal, desde janeiro de 2019, afirmando ter pautado suas decisões na responsabilidade e na ética. "Quero lutar e fazer o melhor pela cidade, trazer ao prefeito os anseios da população e fazer um mandato de excelência", completou o vereador, que manifestou o desejo de ser um "vice atuante".



O evento de lançamento, transmitido em tempo real nas redes sociais do prefeito, contou com a presença de vereadores da base aliada, lideranças partidárias, a atual vice-prefeita Lúcia Tenório (Cidadania) e o deputado estadual Barros Munhoz (PSB). "Acho bonito um jovem como o Palomino a todo o vapor na luta política", definiu Munhoz, que ainda citou o prefeito Carlos Nelson como um "exemplo".



Lúcia Tenório, por sua vez, admitiu a possibilidade de ser candidata a uma das 17 cadeiras da Câmara Municipal pelo Cidadania, partido que hoje é representado no Poder Legislativo pelos vereadores Gerson Rossi Júnior e Sonia Módena.





Carlos Nelson vai em busca do quarto mandato em Mogi Mirim, desta vez tendo Manoel Palomino como vice (Foto: Flávio Magalhães/ A COMARCA)