Covid-19: Letalidade cai e Mogi Mirim pode estar em fase de platô

O relatório da Vigilância em Saúde que embasou a posição da Prefeitura em manter o município na fase amarela está baseado na queda da taxa de letalidade da Covid-19 em Mogi Mirim, enquanto a taxa de contaminação se encontra estável, o que mostra que o município está no platô da doença.



“Temos respaldo epidemiológico para nos mantermos na fase amarela, com base no relatório apresentado pela Secretaria de Saúde. A nossa taxa de letalidade está em queda, e mesmo com o número de novos casos positivos aumentando, a taxa de contaminação se encontra estável, o que mostra que o município está no platô da doença”, justificou o gerente administrativo da Secretaria de Saúde, Leonardo Ferreira da Cunha.



O gerente da pasta afirmou ainda que o número de casos positivos tem tendência de crescimento em virtude das ações de testagem em massa, realizadas junto a grupos de risco, como pessoas acima de 60 anos.



No último sábado, 15, a ação foi promovida na Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Professor Geraldo Philomeno, na zona Norte. No dia 12 de setembro, os testes rápidos serão oferecidos na zona Leste. A Prefeitura divulgará data, horário e local nos próximos dias.



A manutenção do município na fase amarela possui respaldo técnico, fazendo com que a Administração Municipal se sinta segura quanto à decisão, segundo o chefe de Gabinete, Guto Urbini. “Estamos confiantes nas observações e nos números que temos para nos defendermos em caso de algum questionamento. Estamos seguros do que estamos fazendo. Por que não houve o enfrentamento antes? Porque antes não tínhamos números para isso. Hoje, os números mostram que podemos justificar a permanência na cor amarela”, afirmou.



De acordo com o relatório, o qual A COMARCA obteve acesso, o pior momento da epidemia de Covid-19, até o momento, ocorreu na semana chamada semana epidemiológica 29, ocorrida entre 12 e 18 de julho, quando houve recorde de confirmações de novos casos e de mortes.



ATUALIZAÇÃO

De acordo com o boletim de segunda-feira, 24, Mogi Mirim chegou a 1109 casos confirmados de Covid-19. Os óbitos somam 39. Ao todo, 889 pessoas já se recuperaram da doença e 174 continuam em isolamento social. Outras 7 estão internadas, sendo 4 em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Há 108 casos suspeitos.