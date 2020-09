Danilo Zinetti anuncia chapa pura com o vereador Jorge Setoguchi

Flávio Magalhães



O pré-candidato a prefeito Danilo Zinetti (PSD) vai formar uma chapa pura para as eleições de novembro. Na última terça-feira, 25, ele confirmou o vereador Jorge Setoguchi, também do PSD, como pré-candidato a vice-prefeito. O anúncio foi feito em uma transmissão ao vivo nas redes sociais, com a presença da imprensa.



“Ele tem os mesmos ideais, sempre fez o correto enquanto presidente da Câmara Municipal. Entendemos que era, realmente, o melhor nome”, justificou Zinetti ao apresentar o companheiro de chapa. “Entrei na política para ajudar minha cidade e vejo isso também no Danilo”, retribuiu Setoguchi.



Em seguida, Zinetti respondeu a questionamentos de jornalistas. Reafirmou que o prefeito Carlos Nelson Bueno (PSDB) não tem condições de governar a cidade. “Eu não estou errado e todo mundo sabe disso. O ano que vem será muito difícil, o prefeito tem que estar em boas condições”, afirmou. Também sobrou para o pré-candidato a vice de CNB, o vereador Manoel Palomino. “Agora o Carlos Nelson perdeu todo o direito de falar do [ex-prefeito Gustavo] Stupp”, ressaltou.



Por falar no ex-prefeito, Zinetti rechaça qualquer comparação com Stupp, em razão da idade. “Não me ofendam”, advertiu. “Idade não significa nada. Ou então comparem Carlos Nelson com Sarney, Eduardo Cunha...”, completou. Disse ainda que o atual prefeito, assim como outros políticos, também ingressou na carreira política ainda muito jovens.



Questionado por A COMARCA sobre o motivo de não haver consenso ou união entre os candidatos de oposição ao atual Governo Municipal, o que pode resultar numa pulverização de votos entre vários candidatos, Zinetti atribuiu esse fato a discordâncias ideológicas com os demais concorrentes. “E também mostra que o atual prefeito está muito fraco”, complementou.





Zinetti apresentou o vereador e ex-presidente da Câmara, Jorge Setoguchi, como pré-candidato a vice (Foto: Claudio H. Felício/Portal da Cidade Mogi Mirim)