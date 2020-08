Eaton abre 70 vagas para programa de estágio na região

Estudantes da região de Campinas que estão cursando o nível superior, com previsão de formação entre 2021 e 2022, e estudantes que cursam nível técnico matriculados em instituições de ensino com disponibilidade de estágio, podem concorrer a 70 vagas do Programa de Estágio 2021 da Eaton, empresa global de gerenciamento de energia. As inscrições começam nesta segunda, dia 3, e vão até o dia 31, para oportunidades nas unidades de Mogi Mirim e Valinhos.



Para se candidatar, o estudante de graduação pode estar cursando áreas como Administração, Análise de Sistemas, Comunicação, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Ciências Sociais, Direito, Economia, Engenharias, Propaganda e Marketing, Publicidade e Propaganda, Psicologia, Relações Internacionais, Relações Públicas, Tecnologia da Informação e outras. A empresa ainda busca, para as vagas técnicas, estudantes de Automação, Controle e Automação, Elétrica, Eletrônica, Enfermagem, Mecânica, Mecatrônica, Segurança do Trabalho, Usinagem e outras.



Devido à pandemia, neste ano, o processo seletivo será realizado em formato on-line e contará com uma novidade: a gravação de um vídeo fará parte das etapas do recrutamento, que também contará com as fases de inscrição, teste on-line, dinâmica on-line e entrevista com o gestor da área. Dependendo do perfil da posição, o estudante deve ter inglês entre nível básico e intermediário e pode permanecer na empresa em um período de até dois anos, tempo que dura o programa.



Neste ano, o Programa de Estágio 2021 da Eaton contempla o Programa Diversifica, iniciativa que tem por objetivo recrutar estudantes negros. A Eaton desenvolve as competências dos jovens com constantes desafios, valorizando as diferenças individuais e motivando o aprendizado contínuo, por isso, estimula a diversidade e trabalha para a inclusão e promoção de um espaço cada vez mais plural. O Diversifica pretende criar mais oportunidades e abrir portas para os alunos negros em diferentes áreas.



Mais informações sobre o Programa de Estágio e o formulário de inscrição estão disponíveis no link: https://estagioeaton.gupy.io/.





