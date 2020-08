Governador João Doria testa positivo para Covid-19

O governador João Doria (PSDB) testou positivo para o novo coronavírus na manhã desta quarta-feira, dia 12. O anúncio foi feito pelo vice-governador, Rodrigo Garcia (DEM), no início da coletiva desta quarta, sobre o combate à Covid-19, no Palácio dos Bandeirantes.



Imediatamente após a confirmação do exame, Doria iniciou o isolamento social em sua residência, segundo protocolos médicos, e deve permanecer em observação pelos próximos dez dias. O governador está assintomático e recebe acompanhamento do médico infectologista David Uip, ex-chefe do grupo de combate ao coronavírus no estado.



"Eu estou com o coronavírus. Absolutamente assintomático, me sinto bem. Vou para minha casa seguir o protocolo médico", afirmou o governador, em vídeo divulgado pelas redes sociais. "Manterei minha relação com todos os setores do governo de São Paulo, pelo [aplicativo] Zoom, pelo celular, por videoconferência e vou seguir o protocolo da saúde pelos próximos dez dias", explicou Doria



"Tudo isso vai passar, a vacina vai chegar e o Brasil terá um novo momento livre do coronavírus. Até lá, temos que fazer esse enfrentamento, seguir o protocolo e obedecer a Saúde", disse ainda o governador paulista. Doria seguirá trabalhando à distância, cabendo ao vice-governador Rodrigo Garcia a participação em atos presenciais e entrevistas coletivas no Palácio dos Bandeirantes.





Governador João Doria está assintomático e deve permanecer em isolamento pelos próximos dez dias (Foto: Governo do Estado de São Paulo)