Idoso de 75 anos reage e mata assaltante na zona Norte de Mogi Mirim

A reação inesperada de um idoso de 75 anos de idade resultou na morte de um assaltante. O homem foi morto após ter invadido uma casa na zona Norte de Mogi Mirim, na noite de domingo, 23. O idoso se entregou espontaneamente à Polícia Civil.



O homem disse que apenas reagiu à tentativa de roubo, ao ver sua casa invadida por um estranho. Ele contou ainda que estava na sala da residência, por volta das 22h, assistindo TV, quando escutou um barulho no telhado, como se telhas estivessem sendo quebradas.



Como a casa já havia sido invadida em outras ocasiões, ele resolveu investigar a origem daqueles barulhos. Mesmo desarmado, foi até o quintal. Nesse instante, foi surpreendido por um homem armado que anunciou o assalto.



Bastante agressivo, o criminoso exigiu que o idoso entregasse dinheiro e outros objetos de valor, sob ameaças de matá-lo. Nesse momento, aproveitando um descuido do bandido, o dono da casa se atracou com o assaltante e conseguiu desarmá-lo.



Porém, ao invés de fugir, o bandido partiu para cima da vítima, que efetuou dois disparos contra ele. Mesmo ferido, o invasor fez uma última investida contra o idoso, que acertou mais um tiro no assaltante. Gravemente ferido e surpreso com a reação, o criminoso ainda tentou fugir, mas acabou desfalecendo e morrendo no local.



Ainda durante o depoimento à polícia, o idoso insistiu que jamais foi sua intenção matar o ladrão e que só atirou para não morrer, ou seja, alegou legítima defesa. Além de procurar as autoridades, ele também devolveu a arma, uma Taurus calibre 32, que estava com o bandido.



A vítima do assalto prestou depoimento à Central de Polícia Judiciária (CPJ) e foi liberada. Ele deverá responder o inquérito em liberdade. Já o corpo do assaltante, que não portava qualquer documento de identidade, foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) de Mogi Guaçu onde passou por uma necropsia.