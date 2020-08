International Paper abre inscrições para programa de estágio e trainee em Mogi Guaçu

As inscrições para o programa de estágio e trainee da International Paper (IP) estão abertas e vão até o dia 25 de setembro. Esse ano, o IP Next Generation oferecerá 36 vagas para estudantes técnicos, universitários e recém-formados que tenham vontade de aprender, sejam engajados com os resultados, abracem os desafios e sejam protagonistas de suas carreiras.



Na área de estágio, são 32 vagas distribuídas nas cidades de Mogi Guaçu, Luiz Antônio (SP) e Três Lagoas (MS). Com duração de 12 a 24 meses, o estágio é voltado a estudantes de diversas áreas, que estejam cursando o último ou penúltimo ano do Ensino Superior.



Estudantes que estão cursando o penúltimo ou último ano do Ensino Técnico com área de formação em Segurança do Trabalho podem concorrer a uma vaga de estágio técnico com atuação no Horto Florestal de Mogi Guaçu.



Para os recém-formados, a empresa abre as vagas de trainee, sendo três posições na área Industrial e uma na área de Supply Chain. Poderá se candidatar quem tiver se graduado entre dezembro de 2017 a dezembro de 2020 e que tenha mobilidade para residir em outras localidades do Brasil. Para as vagas da área industrial é necessária a graduação em Engenharia Química e para a de Supply Chain todas as Engenharias serão aceitas. O programa tem duração de 24 meses e os selecionados atuarão nas unidades da International Paper de Mogi Guaçu e Luiz Antônio.



“Buscamos candidatos que se identifiquem com a IP e que se sintam valorizados e respeitados no processo seletivo do começo ao fim. Que possam aprender ao longo de sua jornada e que sejam catalisadores da marca empregadora”, afirma Vitor Benossi, gerente de Desenvolvimento Humano e Recrutamento da IP.



Este ano, a fim de conceder oportunidades iguais a todos, a IP não colocou na lista de pré-requisitos o domínio da língua inglesa. Para os trainees que não tiverem esse conhecimento, a empresa oferecerá uma bolsa do Programa de Idiomas da IP, para que possam se desenvolver durante os dois anos do programa. “Acreditamos que um ambiente com diversidade de ideias, habilidades, atitudes e conhecimentos melhora a colaboração entre as equipes e promove inovação”, reforça Benossi.



Por conta da pandemia e da necessidade do distanciamento social, o processo de seleção será todo online. Os interessados podem se inscrever pelo site do IP Next Generation: http://www.ipnextgeneration.com.br.



Candidatos com deficiência podem se candidatar para qualquer vaga, além de terem acesso a vagas de estágio exclusivas em um site com recursos de acessibilidade, para que seja proporcionada uma experiência completa desde o início: https://www.bigland.co/ca/estagio-nternational-paper-pcd-2021







Confira as vagas disponíveis:

Comercial: Vendas, Marketing, Trade Marketing e Relações Institucionais e Sustentabilidade;

Industrial: Pesquisa e Desenvolvimento;

Florestal: Pesquisa Ambiental; Performance Florestal e Excelência Manufatura

Jurídica: Empresarial;

RH: Gestão de Recompensa, Centro de Serviços Compartilhados, Centro de Expertise de Talentos e Business Partner;

TI: Infraestrutura e Operações;

Supply Chain e Sourcing: Serviço ao Cliente, Operação de Suprimentos, Matéria-Prima e Energéticos e Suprimentos;

Finanças: Inteligência de Mercado & Performance, Planejamento Tributário, Impostos Diretos e Indiretos, Operações Financeiras.

Industrial: Máquinas; Operação, Recuperação e Utilidades;

Supply Chain e Sourcing: Logística.

TI: Infraestrutura e Operações;

Supply Chain e Sourcing: Logística.

Supply Chain

Industrial

Industrial

A International Paper é líder mundial na fabricação de celulose, papel e embalagens à base de fibras renováveis. Com operações na América do Norte, América Latina, Europa, África do Norte, Índia e Rússia, a IP produz embalagens de papelão ondulado que protegem e promovem produtos e permitem o comércio mundial; celulose para fraldas, tecidos e outros produtos de higiene pessoal que promovem saúde e bem-estar; e papéis que facilitam a educação e a comunicação. Com sede em Memphis, Tennessee, a empresa emprega mais de 50 mil pessoas, atendendo mais de 25 mil clientes, em 150 países. As vendas em 2019 foram de US$ 22 bilhões.No Brasil, a IP atua nos negócios de papéis para imprimir e escrever, papel para embalagens e embalagens de papelão ondulado, empregando aproximadamente 5 mil profissionais. O sistema integrado de produção de papel para imprimir e escrever da International Paper no Brasil é composto por três fábricas: duas no Estado de São Paulo e uma no Mato Grosso do Sul. Seus produtos, as linhas de papéis para imprimir e escrever Chamex e Chamequinho e a linha gráfica de papéis Chambril, são 100% produzidos a partir de cultivos de eucalipto certificados.