Luiz Henrique de Oliveira confirma pré-candidatura a prefeito de Mogi Mirim

O PRTB de Mogi Mirim confirmou, no último dia 21, a pré-candidatura de Luiz Henrique de Oliveira a prefeito. O evento foi transmitido ao vivo pelas redes sociais e contou com a participação, através de vídeos, do presidente nacional do partido, Levy Fidelix, e do deputado estadual Gil Diniz, o “Carteiro Reaça” (sem partido).



Fidelix lembrou da amizade de mais de 15 anos com Oliveira, a quem chamou de “pessoa de fé, irmão, camarada" e destacou o apoio do vice-presidente da República, Hamilton Mourão (PRTB). Já Diniz, que não conseguiu comparecer ao evento devido a um problema mecânico no seu carro, defendeu uma “renovação na política local”.



Ao fazer uso da palavra, Luiz Henrique de Oliveira disse que Mogi Mirim é governada “há décadas” pela velha política. “Mogi Mirim parou no tempo, e, politicamente falando, nossa cidade está na idade média”, disparou. “São sempre os mesmos, a maioria condenados ou respondendo processos por corrupção e improbidade administrativa”, declarou.



Considerou ainda haver uma “alternância política nefasta” na cidade. “São sempre os mesmos, com uma nova maquiagem. Esse é o momento da mudança, que faça a cidade crescer e sair do marasmo”, completou o pré-candidato, que afirmou também que, caso eleito, fará um governo pautado no “combate à corrupção e na justiça social”.



Luiz Henrique de Oliveira agradeceu e destacou as presenças de Sueli Mantellato, presidente da Liga de Futebol Amador de Mogi Mirim (Lifamm), filiada ao partido, e do empresário Florentino Luiz Gonçalves, o Tina, membro e diretor do PRTB de Mogi Mirim.



O pré-candidato do PRTB, vale lembrar, assumiu a presidência do Mogi Mirim Esporte Clube em julho de 2015, depois da saída de Rivaldo. Desde então, o time coleciona cinco rebaixamentos e polêmicas extracampo, além de imbróglios na Justiça. Desde janeiro, o clube está sem presidente registrado em cartório e Luiz vive a expectativa de registrar a ata de assembleia de sua reeleição para o biênio de 2020/2021.







Luiz Oliveira disse que há uma "alternância política nefasta" no Poder em Mogi Mirim (Foto: Divulgação/Assessoria)