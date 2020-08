Manhã chuvosa resulta em acidentes na SP-340

A chuva registrada em Mogi Mirim e região causou uma série de acidentes na rodovia SP-340. No início da manhã desta segunda-feira, 17, foram pelo menos seis em menos de uma hora. No mais grave deles, uma carreta que trafegava sentido a Mogi Guaçu bateu na defensa metálica da pista para não atropelar um motociclista que acabara de cair à sua frente.



De acordo com o motorista, ele passava pelo km 155, por volta das 6h45, quando se deparou com o trânsito lento. Naquele local, há um declive moderado e ele começou a reduzir a velocidade. De repente, ele avistou um motociclista tentando controlar a moto, mas que acabou caindo logo em seguida. Em uma manobra rápida, o caminhoneiro desviou para o acostamento do lado direito, colidindo contra a defensa e ficando entalado sobre a estrutura metálica.



A carreta que ele rebocava se soltou e também ficou presa à defensa. “Não tive escolha. Se eu não tivesse desviado, iria passar por cima do motoqueiro”, explicou o caminhoneiro. O motociclista confirmou a versão do motorista e disse que caiu ao reduzir a velocidade naquele trecho. “Isso aqui está um sabão”, reclamou.



O acidente que causou a lentidão no chamado “trecho maldito” da SP-340 foi causado por uma VW Parati que rodopiou na pista, no Km 166, indo parar no canteiro central da rodovia. O motorista sofreu apenas ferimentos leves.



Segundo funcionários da Renovias, logo que a chuva começou, ainda de madrugada, pelo menos outros quatro acidentes ocorreram na SP-340. Dois motociclistas sofreram quedas e três carros foram parar no canteiro central por causa da pista escorregadia.



Felizmente, não houve feridos graves. A Renovias orienta os motoristas que, ao trafegarem sob chuva, mantenham distância dos veículos à frente, reduzam a velocidade e não façam manobras bruscas. Em caso de tempestades, o ideal é procurar um posto de gasolina ou uma área segura para esperar a chuva passar.





Foram ao menos seis acidentes logo nas primeiras horas da manhã na SP-340 (Foto: André Paes Leme)