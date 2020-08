Massa de ar polar deve derrubar temperaturas no final de semana

O final desta semana será marcado por uma intensa massa de ar frio de origem polar sobre a região. O ar polar chegou pela Argentina nesta terça-feira, 18, e, já nesta quarta, 19, deverá atingir o Uruguai e parte do Sul do Brasil, principalmente o Rio Grande do Sul. Entre quinta-feira, 20, e sábado, 22, a massa de ar frio deverá atingir Mogi Mirim e região.



De acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTec), do governo federal, as temperaturas mínimas devem despencar de 18°C na quarta para 8°C na sexta, no mesmo dia em que a máxima não deve passar dos 18°C. Na quinta, a previsão é de chuva. O clima frio deverá continuar pelo fim desta semana e início da próxima, pelo menos.



Na região Sul do Brasil, os termômetros podem ficar abaixo de 0°C algumas regiões. No oeste paulista, haverá condições favoráveis para formação de geadas. Ainda de acordo com o CPTec, há possibilidade de ocorrência de neve nas serras gaúcha e catarinense.



CHUVA

A semana começou com chuva e ventos fortes em Mogi Mirim e região. Segundo a Defesa Civil de São Paulo, as chuvas e ventos fortes se originaram a partir de uma frente fria formada no Paraná. No entanto, os maiores índices de precipitação devem ocorrer na Região Metropolitana de São Paulo, litoral, Vale do Ribeira e Sorocaba.





