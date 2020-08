Mogimiriana de apenas 5 anos morre em acidente na SP-342

Um capotamento ocorrido no sábado, 15, na SP-342, tirou a vida de uma criança de 5 anos, moradora de Mogi Mirim. O acidente ocorreu no km 195 da rodovia, próximo ao limite do município de Espírito Santo do Pinhal com Mogi Guaçu, por volta das 13h.



De acordo com informações obtidas junto aos policiais militares rodoviários, um VW Gol, placas de Pinhal, que seguia pela SP-342, sentido a Mogi Guaçu, perdeu o controle do veículo quando se aproximava do pedágio e chocou-se contra as defensas metálicas, capotando em seguida.



Não se sabe o motivo do motorista ter perdido o controle do veículo. Além do motorista, estava no carro uma mulher e a filha. A menina estaria viajando em pé, entre os bancos do motorista e passageiro, sem usar cinto nem a cadeirinha ou acento elevatório, equipamentos obrigatórios para crianças entre 4 e 10 anos, com menos de 36 quilos.



Quando o veículo capotou, a criança acabou ficando com partes do corpo para fora do carro, tendo a cabeça prensada contra a defensa metálica. Ainda de acordo com os policiais rodoviários, ela teve morte instantânea. Uma ambulância da Renovias socorreu a mãe e o motorista.



Eles foram levados ao pronto socorro do hospital de Pinhal com ferimentos leves. Já o corpo da menina foi trasladado para o Instituto Médico Legal (IML) de São João da Boa Vista. Mãe e criança são residentes em Mogi Mirim. O homem que estava no veículo reside em Pinhal.



Outro fato que surpreendeu os policiais que atenderam a ocorrência é que o Gol tem mais de R$ 5 mil em multas acumuladas e não está com o licenciamento em dia. A Polícia Civil de São João da Boa Vista está encarregada de investigar o caso, inclusive apurando as responsabilidades por essa tragédia.





(Foto: Mogi Guaçu Acontece)