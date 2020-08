Pagamento do IPTU é prorrogado até 31 de dezembro

O prefeito Carlos Nelson Bueno (PSDB) decretou na sexta-feira, 21, a prorrogação do prazo para pagamento do valor integral ou parcelado do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), bem como a Taxa de Serviços Públicos (TSP) e a Contribuição de Iluminação Pública (CIP). De acordo com o decreto municipal 8224/2020, o contribuinte terá até o dia 31 de dezembro de 2020 para fazer a quitação.



Após o dia 5 de janeiro de 2021, o valor não quitado será transferido automaticamente na dívida ativa do município. O decreto autorizando as medidas econômicas foi publicado na edição de sábado, 22, do Jornal Oficial de Mogi Mirim.



A ação emergencial visa conter os impactos econômicos causados à população em razão da quarentena provocada pelo Coronavírus (Covid-19).



PAGAMENTOS

Os contribuintes poderão utilizar os documentos originais para pagamento tanto nos caixas eletrônicos das agências bancárias credenciadas, quanto nas casas lotéricas. A Secretaria de Finanças já notificou a rede bancária sobre essas operações. Caso precise de uma segunda via do boleto, o munícipe poderá acessar o site da Prefeitura (www.mogimirim.sp.gov.br) para emissão de nova guia.





Os valores dos carnês de IPTU não quitados até 5 de janeiro vão automaticamente para a Dívida Ativa do Município (Foto: Arquivo)