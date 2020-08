Partido Solidariedade vai apoiar Paulo Silva

Flávio Magalhães



O Solidariedade (SD) anunciou no fim da tarde de sexta, 7, apoio à pré-candidatura do ex-prefeito Paulo Silva (PDT). A escolha se deu após um processo interno de votação entre os filiados do partido que devem disputar as eleições para a vereança, ocorrido na noite de quinta-feira, 6.



Conforme explicou o presidente do partido, o empresário e ex-vereador Leonardo Zaniboni, a partir do momento em que foi definido que o SD faria oposição ao governo de Carlos Nelson Bueno (PSDB) nessas eleições, foi decidido também um processo interno para determinar qual candidatura teria o apoio do grupo.



Foram sabatinados pelos membros do SD, ao todo, quatro pré-candidatos a prefeito: Ricardo Brandão (Podemos), Danilo Zinetti (PSD) e André Mazon (PTB), além do escolhido, Paulo Silva. “Foi um processo muito bacana, nunca visto na cidade. E o doutor Paulo venceu por larga vantagem”, relatou.



“E além perceber como o doutor Paulo Silva é querido dentro do partido, percebi que ele é muito querido nas ruas, parece que o povo quer que ele volte”, enalteceu Zaniboni. O ex-prefeito agradeceu o apoio e elogiou o processo de escolha do SD. “Normalmente, os partidos discutem cargos, quanto dinheiro vão colocar na campanha. O Solidariedade discutiu projetos, ideias e propostas”, declarou.



O pré-candidato a prefeito voltou a dizer que as ideologias políticas devem ser colocadas em segundo plano nessas eleições municipais. “Essas discussões não vão resolver nossos problemas em Mogi Mirim”, insistiu.





Solidariedade anunciou apoio a Paulo Silva nas eleições municipais (Foto: Flávio Magalhães/A COMARCA)