Prefeitura autoriza comércio a reabrir aos sábados

A Prefeitura autoriza, a partir do próximo final de semana, o funcionamento do comércio em geral aos sábados. A medida tem início neste sábado, dia 8, véspera do Dias dos Pais, e permite a abertura de lojas por quatro horas, das 9h às 13h. As normas para a autorização da flexibilização comercial foram definidas por meio do decreto municipal 8201/20, que será publicado na edição on-line de quarta-feira do Jornal Oficial de Mogi Mirim.



A decisão foi tomada após reunião da Comissão Técnica Municipal de Contingenciamento do novo Coronavírus, na Estação Educação. No encontro, os profissionais debateram protocolos de segurança e higiene e a necessidade do cumprimento das regras por parte dos comerciantes. Será necessário por parte dos estabelecimentos autorizados a funcionar a adoção de medidas de contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública.



Todos deverão cumprir os protocolos sanitários, com capacidade limitada a 20% de pessoas no local, o que inviabiliza a formação de aglomerações. A utilização de máscara de proteção facial, o uso de álcool em gel e o distanciamento social são recomendações destinadas aos funcionários e clientes. Outra regra é a aferição de temperatura de cada pessoa antes de ingressar no estabelecimento, proibindo o acesso dos munícipes que apresentarem sinais de febre.



A permissão para abertura aos sábados atende a um desejo do setor de comércio, em especial aqueles da região central. O entendimento da Prefeitura é que as lojas devem funcionar durante todos os sábados, e não apenas no próximo final de semana, que costumeiramente registra movimento intenso devido à corrida para compras do Dia dos Pais, celebrado no domingo.



Mogi Mirim faz parte do Departamento Regional de Saúde (DRS) de São João da Boa Vista, que se encontra na fase 2 (laranja) do Plano São Paulo, o que libera funcionamento com 20% da capacidade de público em escritórios em geral, imobiliárias, comércio de rua e concessionárias. A abertura é restrita a quatro horas diárias.





Diversos protocolos de segurança deverão ser seguidos pelos comerciantes, que agora podem abrir aos sábados (Foto: Arquivo)