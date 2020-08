Prefeitura oferece testes rápidos para pessoas acima de 60 anos na zona Norte

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, oferece de forma gratuita, no próximo sábado, 15, testes rápidos para pessoas acima de 60 anos moradoras da zona Norte. Entre 8h e 16h, o público poderá comparecer à Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Professor Geraldo Philomeno, no Jardim Bicentenário, ao lado da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro, para se submeter ao teste.





A escolha pela zona Norte tem relação ao número de casos confirmados e óbitos na região, líder nas estatísticas em relação ao restante da cidade. O boletim epidemiológico elaborado pela Secretaria de Saúde mostra que a região concentra dez óbitos, o que corresponde a um terço das mortes confirmadas por contágio de Covid-19 até julho.





Serão oferecidos 500 testes rápidos para pessoas acima de 60 anos (parte do grupo de risco), mediante distribuição de senha, por profissionais da Saúde, com a entrega de 100 a cada hora, visando evitar aglomeração. Uma estrutura será montada no interior da unidade escolar que, ao longo do dia, vai contar com segurança de homens da Guarda Civil Municipal (GCM).





O público presente deve apresentar documento com foto e o Cartão de Registro do Sistema de Informação Municipal (SIM). Não serão entregues mais senhas após o número determinado pela organização da campanha, de modo a manter a ordem e a organização.





“Nosso objetivo é realizar o diagnóstico precoce de casos confirmados para o tratamento adequado, isso é de extrema importância para que possamos tomar as medidas mais rígidas em relação a contenção da doença”, afirmou a coordenadora da Vigilância em Saúde, Joalice Penna Rocha Franco.





Pacientes diagnosticados com o vírus serão comunicados, no mesmo dia, e encaminhados para o Ambulatório de Síndromes Gripais, localizado na Rua Monsenhor Nora, 166, ao lado da Santa Casa, no Centro. O espaço funciona todos os dias, das 7h às 19h.





A próxima testagem contra a Covid-19 para pessoas acima de 60 anos será realizada na zona Leste, de acordo com a Secretaria de Saúde, ainda sem data definida.





Serão oferecidos 500 testes rápidos para pessoas acima de 60 anos de idade (Foto: Divulgação)