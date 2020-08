Testagem em massa identifica 52 casos positivos de Covid-19 em idosos na zona Norte

Mais de 400 testes rápidos foram realizados pela Secretaria Municipal de Saúde no último sábado, 15, na escola municipal Geraldo Philomeno, na zona Norte da cidade. Coordenada pela Vigilância em Saúde, a ação preventiva teve como público-alvo os moradores idosos da região.



No total foram aplicados 437 exames. Destes, 385 apresentaram resultado negativo para o contágio pelo novo coronavírus. Os outros 52 apresentaram resultado positivo. Destes, 35 foram orientados a iniciar um isolamento domiciliar, após terem passado pelo Ambulatório de Síndromes Gripais para avaliação clínica.



Os exames apontaram ainda que 15 idosos, entre os 52, já tiveram a Covid-19, o que permitiu o surgimento de anticorpos. Neste caso, os idosos não precisam de isolamento. Ainda durante a aferição de temperatura foi constatada febre em outras duas pessoas, que afirmaram estar com outros sintomas. Imediatamente, ambos foram encaminhados para o ambulatório através das ambulâncias disponibilizadas para a ação.



No mesmo dia, todos os pacientes testados foram informados dos resultados do exame, bem como os procedimentos preventivos e clínicos a serem adotados. Os testes também serão realizados nos familiares que residem no mesmo local onde moram os idosos confirmados por contágio de Covid-19. Eles deverão comparecer nesta semana no Ambulatório de Síndromes Gripais, na Rua Monsenhor Moyses Nora, 166 (ao lado da Santa Casa) para a realização do teste.



Caso algum idoso ou familiar quebre o isolamento domiciliar, será aberto um boletim de ocorrência, já que a infração configura crime sanitário.











437 casos notificados385 descartados35 positivos (em isolamento domiciliar)15 positivos (tiveram Covid-19 e adquiriram anticorpos)02 transferidos imediatamente para o ambulatório por já apresentarem sintomas