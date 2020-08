Trecho que liga zonas Norte e Leste terá velocidade reduzida nesta quinta

A partir das 5h desta quinta-feira, 20, algumas das principais vias de ligação entre a Rodovia Nagib Chaib (Morro Vermelho), na zona Norte, até a Rodovia Luiz Gonzaga de Amoedo Campos (Paraíso da Cachoeira), na zona Leste, terão lentidão no tráfego de veículos até por volta das 7h30, de acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana.



Neste período, o Serviço Autônomo de Água e Esgotos (Saae) fará o transporte de um reservatório de água com capacidade de 200 mil litros. O trajeto terá a Estação de Tratamento de Água (ETA) como ponto de partida e será concluído no Stand-Pipe – atualmente em construção. No local, será feita a instalação do novo reservatório, já que o atual possui capacidade de 80 mil litros.



Durante o percurso, agentes de trânsito farão o monitoramento das ruas, além de acompanharem o transporte da carga, em velocidade reduzida. O transporte do reservatório passará pela Avenida Adib Chaib e pela Rua Ariovaldo Silveira Franco. Os itinerários dos ônibus de transporte coletivo não serão alterados.