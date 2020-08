URGENTE: Prefeitura mantém Mogi Mirim na fase amarela

Mogi Mirim permanecerá na fase amarela do Plano São Paulo. Decreto assinado na tarde desta sexta-feira, 21, pelo prefeito Carlos Nelson Bueno (PSDB) garante o funcionamento de bares, restaurantes, academias e demais atividades comerciais recentemente abertas pela flexibilização promovida recentemente.



Horas antes, em anúncio feito no Palácio dos Bandeirantes, a região de São João da Boa Vista, na qual estão inclusas as cidades de Mogi Mirim, Mogi Guaçu e Itapira, foi reclassificada e retrocedeu para a fase laranja do Plano São Paulo, o que significaria uma restrição maior para as atividades comerciais dos municípios.



No entanto, o prefeito Carlos Nelson decidiu não seguir a determinação estadual. "O comércio não suporta mais essa insegurança legal. Estamos longe de nos livrar do vírus, mas não podemos ficar punindo o agente econômico por hipóteses ou riscos", defendeu. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, os números evidenciam que a situação da pandemia em Mogi Mirim é de estabilidade. Além disso, o município ampliou a capacidade hospitalar para atendimento ao público.



Realidade diferente da vivida por cidades da região da Serra da Mantiqueira, como Mococa, São João da Boa Vista, Vargem Grande do Sul e São José do Rio Pardo, que apresentam indicadores ruins sobre a pandemia da Covid-19, o que pesou para o retrocesso de toda a região para a fase laranja.



O novo decreto do prefeito estende o funcionamento do comércio, que pode abrir das 10h às 18h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, aos sábados. Bares e restaurantes podem funcionar por 8h diárias, com limite até às 22h. Outras informações estarão na edição impressa do jornal A COMARCA deste sábado.