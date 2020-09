Vila Paim vai encerrar atividades

Ana Paula Meneghetti



O Abrigo Juca de Andrade (Vila Paim) que, atualmente, atende 13 idosos em regime de acolhimento, encerrará as atividades em Mogi Mirim. Ainda sem data definida, o fechamento da instituição deve ser concretizado, possivelmente, em setembro. A Secretaria Municipal de Assistência Social informou à reportagem que foi comunicada pela Associação Espírita Jesus e Caridade, mantenedora do Abrigo, sobre a intenção de encerrar as atividades.



Em nota enviada ao jornal A COMARCA, a Prefeitura esclareceu que, imediatamente, a secretaria iniciou várias tratativas para manter o funcionamento da Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), em especial pela representatividade que tem para os idosos que lá estão acolhidos e também por respeito à história e à tradição da Organização da Sociedade Civil (OSC). “Sem acordo, os idosos serão transferidos para outra ILPI”, destacou o Executivo.



A instituição do município que for designada para acolher esses idosos receberá reajuste nos repasses, ainda em estudos, bem como a forma legal de aditamento ao Termo de Colaboração já existente. “As tratativas incluem também a transferência de bens e de veículo para a ILPI de destino dos idosos”, completou a Administração, no comunicado.



Segundo a secretária de Assistência Social, Leila Feracioli Iazzetta, a transferência será feita de forma técnica e humanizada. A finalidade é reduzir os danos causados aos idosos pelo impacto da saída do local onde alguns viveram por muitos anos, além da realização das testagens para a Covid-19, pela Secretaria da Saúde, garantindo, portanto, a segurança dos acolhidos e dos funcionários da ILPI que os receberá.



HISTÓRIA

Os patronos da obra foram Luiz Antônio e Maria Cinira Paim. O casal, que não tinha filho, nem condições físicas, pela idade já avançada, para continuar cuidando da chácara onde moravam, localizada no bairro do Mirante, zona Leste da cidade, decidiu doar a propriedade, realizando um gesto fraterno e filantrópico, para a Associação Espírita Jesus e Caridade, com a finalidade de que nela fossem construídas pequenas casas para acolher pessoas pobres e desabrigadas. A Vila Paim foi inaugurada em 28 de agosto de 1960, com 16 casinhas.







