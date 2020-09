Acidente na Avenida Juscelino Kubitschek deixa bairros sem água e energia

Um acidente que provocou a queda de dois postes no alto da Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira deixou bairros das regiões Norte e Oeste sem água e energia elétrica nesta segunda-feira, feriado de 7 de Setembro.

Segundo informações obtidas por A COMARCA, um caminhão basculante com a caçamba levantada teria ocasionado o acidente, levando ao chão dois postes localizados na rotatória que dá acesso aos bairros Jardim Paulista, Murayama 3 (ambos na zona Norte) e Parque da Imprensa (zona Oeste). A via também é utilizada como entrada e saída do município, por ser próxima à Rodovia SP-340.

O veículo que causou o acidente, porém, não permaneceu no local. Os bairros nas proximidades estão sem energia elétrica desde às 11h. Consequentemente, o reservatório do Jardim Paulista, localizado na mesma rotatória onde os postes foram derrubados, deixou de bombear água, provocando desabastecimento em diversas localidades das regiões Norte e Oeste, como Jardim Paulista, Avenida 22 de Outubro, Chácaras São Marcelo, Parque da Imprensa e Nova Santa Cruz.

O abastecimento de água deverá ser normalizado apenas quando a energia elétrica for restabelecida. As primeiras previsões da Elektro estimam que os reparos podem durar o dia todo. Funcionários da concessionária estão no local desde o início da tarde, assim como homens da Guarda Civil Municipal (GCM), que estão auxiliando no controle do trânsito.

ATUALIZAÇÃO: A energia elétrica foi restabelecida por volta das 16h45