Após 14 dias, Mogi Mirim registra nova morte por Covid-19

Após 14 dias sem registrar mortes confirmadas em decorrência da Covid-19, Mogi Mirim chegou ao 40º óbito causado pelo vírus. Após a morte de um homem de 72 anos no dia 17 de agosto, o boletim divulgado nesta terça-feira pela Secretaria Municipal de Saúde aponta que uma mulher de 66 anos, que estava internada, também não resistiu à doença.



Os casos positivos chegam a 1.208. Destes, 1.061 estão curados. Outros 101 estão em isolamento domiciliar, enquanto 6 estão internados, sendo 4 em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A taxa de ocupação hospitalar está em 23%.



Recentemente, foi anunciado que profissionais de barbearias e salões de beleza de Mogi Mirim podem realizar o Curso de Ensino à Distância (EaD) Covid-19, ação de enfrentamento ao coronavírus desenvolvida pela Prefeitura, através da Secretaria de Saúde. O objetivo é oferecer requisitos necessários para a segurança de comerciantes, clientes e colaboradores.



O curso à distância estará disponível no site da Prefeitura (www.mogimirim.sp.gov.br). Assim que acessar a página, os profissionais poderão selecionar a opção “Covid-19” e ter acesso completo ao conteúdo do curso. O acesso à plataforma se dará mediante identificação do usuário com o preenchimento de dados pessoais.



Nos últimos meses, o mesmo curso foi aplicado para profissionais do comércio de rua, além de proprietários de bares, restaurantes e, mais recentemente, de academias e centros de ginástica.

A realização do curso se faz necessária com base na manutenção do município na fase 3 (amarela) do Plano São Paulo, mediante o decreto municipal 8.223/2020, válido desde o último sábado, dia 22. O documento oficial permite o funcionamento das atividades comerciais no município.



Os profissionais de salões de beleza e barbearias encontrarão no curso EaD módulos com abordagem voltada a técnicas de limpeza, desinfecção, medidas de higiene, segurança e proteção das atividades, tanto no ambiente de trabalho quanto dos colaboradores e clientes.



Ao final do curso, todos deverão se submeter a uma avaliação, seguindo um questionário com perguntas de múltipla escolha, válido para aprovação na plataforma digital.