Atendimento presencial da Elektro é alvo de reclamações de clientes

O imóvel utilizado na Avenida Santo Antônio pela Elektro, concessionária de energia elétrica de Mogi Mirim, tem sido objeto de peregrinação de dezenas de pessoas durante o dia, em busca do atendimento presencial para resolução de pendências, principalmente emissão de segunda via da conta de luz e transferência de titularidade da conta.



Longas filas são formadas e o calor abrasador do início da tarde acaba sendo um motivo a mais de insatisfação. O horário de funcionamento vai das 12h às 16h. Quando A COMARCA foi checar a situação, no último dia 31, após diversas queixas levadas à redação, somente uma funcionária atendia ao público. “Temos também dois totens de atendimento”, dizia ela, para uma moça que esbravejava diante da porta de entrada pedindo para ser atendida.



A dona de casa Marcia Alepe informou que era a segunda vez que ia até o local para resolver uma troca de titularidade da conta. Estava esperando há cerca de 50 minutos e ainda haviam três pessoas na sua frente. “Tinha vindo na quinta-feira (27 de agosto) e não fui atendida, depois de esperar quase duas horas na fila. Bateu quatro horas [16h], a moça fechou a porta”, comentou.



Atrás dela estava o mecânico Arnaldo Teixeira, também com dificuldades para transferir o nome de sua conta para outra pessoa. “Não imaginava que iria encontrar esta situação aqui. Não poderia perder tanto tempo assim”, afirmou. Uma aposentada, que se identificou como Maria, disse que o marido havia ido até o Serviço Autônomo de Água e Esgotos (Saae), também para requerer uma segunda via, e que ele ligou dizendo ter sido atendido rapidamente. A aposentada informou ainda que tentou utilizar os canais de atendimento para solicitar a segunda via e não teve sucesso. “Tudo muito complicado. A gente fica um tempão para ser atendido e, quando consegue, a ligação cai”, lamentou.



Para A COMARCA, a Elektro informou que o atendimento em Mogi Mirim está sendo das 12h às 16h devido às restrições determinadas no período de pandemia da Covid-19. “A empresa oferece vários canais digitais para que seus clientes evitem a exposição ao vírus. Os clientes também podem esclarecer dúvidas utilizando o WhatsApp. O aplicativo é simples, evita o contato presencial e, consequentemente, o risco de contágio pelo novo coronavírus. Após acessar a ferramenta pelo número (19) 2122 1696, o cliente também dispõe de mais de 50 serviços, sem a necessidade de deslocamento”, destacou ainda a concessionária, em nota.





Longas filas são formadas e o calor abrasador do início da tarde acaba sendo um motivo a mais de insatisfação (Foto: A COMARCA)