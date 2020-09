Bairros das zonas Sul e Oeste vão receber testagem para Covid-19

A nova etapa do programa municipal de testes rápidos para o coronavírus, voltado a pessoas acima de 60 anos, já tem data marcada. A Secretaria de Saúde promove, no dia 26 de setembro, um sábado, mais uma fase da ação preventiva, desta vez para o público de localidades da zona Oeste, em especial a região da Santa Cruz, além do Jardim Maria Beatriz e o Aterrado, na zona Sul. Os testes serão oferecidos na Rede de Reabilitação Lucy Montoro, localizada à Rua Pedro Simoso, 249, no bairro Saúde, das 8h às 16h.

Assim como nas duas primeiras edições da testagem, realizadas nas zonas Norte e Leste, respectivamente, senhas serão distribuídas por servidores municipais de forma gradativa. Para manter a organização, evitando aglomerações, não serão entregues mais senhas após o número determinado pela Secretaria de Saúde. A ação contará com a presença de profissionais da pasta municipal.

O público da faixa etária pré-determinada deve apresentar documento com foto e o Cartão de Registro do Sistema de Informação Municipal (SIM) para ser submetido ao exame. Pacientes diagnosticados com a Covid-19 serão comunicados no mesmo dia e encaminhados para o Ambulatório de Síndromes Gripais, unidade de atendimento para casos suspeitos da doença, localizada à Rua Monsenhor Nora, 166, ao lado da Santa Casa, no Centro. O espaço funciona diariamente, das 7h às 19h.

Assim como em edições anteriores da testagem, senhas serão distribuídas ao público (Foto: Arquivo)