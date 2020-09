FLS Pesquisa: Carlos Nelson e Paulo Silva lideram intenções de voto

Uma pesquisa de intenção de voto para a Prefeitura de Mogi Mirim realizada pela empresa FLS Pesquisa, Assessoria, e Marketing Ltda, divulgada nesta quinta-feira, 3, mostra o prefeito Carlos Nelson Bueno (PSDB) e o ex-prefeito Paulo Silva (PDT) tecnicamente empatados na liderança. O levantamento foi realizado a pedido do Portal da Cidade Mogi Mirim e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número SP-07308/2020.



Ao todo, foram ouvidas 400 pessoas entre sábado, 29, e domingo, 30, em 24 bairros de todas as regiões da cidade. A margem de erro é de 5% para mais ou para menos. O intervalo de confiança da pesquisa é de 95,5%.



Na pesquisa estimulada, quando são mostrados nomes dos candidatos a prefeito, o resultado é o seguinte:







Carlos Nelson (PSDB): 24,5%

Paulo Silva (PDT): 23,3%

André Mazon (PTB): 14%

Ricardo Brandão (Podemos): 7%

Danilo Zinetti (PSD): 2,3%

Elias Ajub (PRB): 1,5%

Nenhum deles/Branco/Nulo: 10,7%

Não sabe: 16,7%

Carlos Nelson (PSDB): 18,3%

Paulo Silva (PDT): 16,8%

André Mazon (PTB): 7%

Ricardo Brandão (Podemos): 1,7%

Elias Ajub (PRB): 1,5%

Danilo Zinetti (PSD): 0,5%

Não sabe: 54,2%

Carlos Nelson (PSDB): 25,3%

Ricardo Brandão (Podemos): 11%

Elias Ajub (PRB): 6%

André Mazon (PTB): 5%

Danilo Zinetti (PSD): 4%

Paulo Silva (PDT): 2,3%

Aloísio Bueno (PSL): 1,5%

Não sabe: 26,2%

Não rejeita nenhum: 14%

Rejeita todos: 4,8%





AVALIAÇÃO DO GOVERNO

Por fim, a pesquisa faz uma avaliação do governo Carlos Nelson Bueno. Quando perguntada a avaliação da atual administração, o resultado foi o seguinte:





Ótima: 6,5% Boa: 27,2% Regular: 34,8% Ruim: 12% Péssima: 17% Não sabe: 2,5%





PERFIL

Dos 400 entrevistados, 51,2% são homens e 48,8% são mulheres. Na faixa etária, a pesquisa se subdividiu por: 0,8% para entrevistados de 16 a 17 anos; 13,5% de 18 a 24 anos; 22,3% de 25 a 34 anos; 19,8% de 35 a 44 anos; 25,5% de 45 a 59 anos; e 18,3% mais de 60 anos.





Entre os entrevistados, dividem-se para renda familiar: até 1 Salário Mínimo (R$ 1.045,00) – 24,8% dos entrevistados; de R$1.045,01 a R$2.090,00 – 45,3%; de R$2.090,01 a R$3.135,00 – 12,6%; de R$3.135,01 a R$5.225,00 – 8,8%; acima de R$5.225,01 – 8,5%





Sobre grau de instrução: analfabeto / 1 ano ou menos de estudo – 7%; ensino Fundamental (incompleto/completo) – 34,8%; ensino Médio (incompleto/completo) – 47,7%; superior (incompleto/completo) – 10,5%.





De acordo com a pesquisa, Aloísio Bueno (PSL) e Luiz Henrique de Oliveira (PRTB) não receberam intenções de voto.

Na pesquisa espontânea, quando é perguntado ao eleitor em quem votaria, se as eleições fossem hoje, o resultado é o seguinte:

A pesquisa também mediu a rejeição dos pré-candidatos a prefeito de Mogi Mirim, de maneira estimulada. O resultado é o seguinte: