Homem morre em acidente na SP-340

Um grave acidente na madrugada de domingo, 20, próximo ao trevo que liga a SP-340 às cidades de Holambra e Santo Antônio da Posse, causou a morte de um homem. De acordo com a Polícia Rodoviária, o arquiteto paulistano Walter Alves de Oliveira Júnior, 47, trafegava pelo Km 140 da rodovia no sentido Norte, por volta das 2h.

De repente, por motivos ainda não esclarecidos, ele perdeu o controle do Nissan Kicks e o carro invadiu o canteiro central da SP-340. Na sequência, o veículo atingiu uma placa de sinalização e, em seguida, colidiu violentamente em uma barreira de concreto, vindo a capotar.

Walter ficou preso às ferragens até a chegada do resgate da Renovias, concessionária da rodovia. Ele foi socorrido em estado grave ao hospital de Jaguariúna, mas não resistiu aos ferimentos, vindo a falecer horas depois. Peritos do Instituto de Criminalística (IC) estiveram no local do acidente para apurar as causas. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Jaguariúna.