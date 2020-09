ICA realiza 1ª edição de Seminário de Engajamento Social e Voluntariado

Com a pandemia do novo coronavírus, o movimento da Cultura de Doação vem se fortalecendo no Brasil, como nunca antes visto. Mas como reforçar essa cultura pós- pandemia? Como consolidar a sustentabilidade das organizações sociais?



Com essas questões, a Instituição de Incentivo à Criança e ao Adolescente (ICA) trará, neste mês, em seu 1º Seminário sobre Engajamento Social e Voluntariado importantes diálogos sobre a Cultura de Doação, contando com profissionais de grande influência, experiência e atuação no 3º setor, além da presença do filósofo Mario Sérgio Cortella, que fará o encerramento do seminário.



“A presença de Mário Sergio Cortella, nesta primeira edição, foi um grande presente para o ICA. Encerraremos a programação com chave de ouro”, ressaltou uma das fundadoras do ICA, Tarcísia Mazon Granucci.



Ao longo de três dias, serão abordadas diferentes maneiras de fortalecer essa cultura. No primeiro dia, a temática abordará a cultura do voluntariado, em um diálogo sobre as mudanças e tendências que surgem a partir da pandemia, a partir das últimas pesquisas e dados sobre o voluntariado no Brasil e América Latina. No segundo dia, a temática estará direcionada ao diálogo sobre as diferentes maneiras do setor privado apoiar a sustentabilidade das Organizações da Sociedade Civil (OSCs). Já no terceiro dia, a conversa terá como foco inspirar as pessoas a atuarem de forma ativa no fortalecimento da Cultura de Doação.



“A realização do 1º Seminário de Engajamento Social e Voluntariado marcará para o ICA um movimento contínuo de diálogos. Será a 1ª edição de muitas que realizaremos, apoiando o movimento nacional de fortalecimento para o 3º setor”, afirmou Tarcísia.



O 1º seminário acontecerá nos dias 9, 10 e 11 de setembro, sempre às 19h, totalmente gratuito pelo canal do Youtube do ICA. Além do acesso ilimitado ao seminário, o participante poderá, ao longo dos três dias de evento, fazer doações on-line para a causa do ICA, atuando como um agente no fortalecimento da Cultura de Doação.



O seminário conta com todos os participantes de forma voluntária, e também em parceria com a Eaton, Ambev VOA, Regente Odontologia, Grupo Good Stop, Sicredi, Baumer, ArcelorMittal, Apter, Tradibom e o apoio Institucional da Associação Brasileira de Captadores de Recursos (ABCR), Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social (Idis), Fundação Itaú Social, Editora Mol e International Association for Volunteer Effort (Iave).



Painel 1 – Panorama do Voluntariado no Brasil e América Latina

Agenda: 09/09 às 19h

Andrea Wolffenbuttel – Diretora de Comunicação do Idis

Carmen Chavarria – Iave América Latina e Caribe

Mediação: Silvia Nacacche



Painel 2 – Sustentabilidade das organizações e Cultura de Doação

Agenda: 10/09 às 19h

Patrícia Lobaccaro – Ex Ceo da BrazilFoundation

Milena Forte – Coordenadora de Fomente da Fundação Itaú Social

Mediação: Márcia Woods da ABCR



Painel 3 – Conversa sobre engajamento social e voluntariado

Agenda: 11/09 às 19h

Mário Sergio Cortella

Mediação: Rodrigo Pipponzi – Fundador Editora Mol



Onde: Plataforma YouTube

(youtube.com/instituicaoica)







Participação de Mário Sergio Cortella é um dos destaques do evento (Foto: Arquivo/A COMARCA)