Maria Helena confirma apoio a Paulo Silva

Flávio Magalhães

A vereadora Maria Helena Scudeler de Barros (PSDB) confirmou que vai apoiar a candidatura do ex-prefeito Paulo Silva (PDT) para as eleições de 15 de novembro. O anúncio oficial foi feito em uma coletiva de imprensa, realizada na última quarta-feira, 23, reunindo também a candidata a vice, Maria Alice Mostardinha (SD).

“Tudo na vida é uma escolha. Eu escolhi estar aqui”, disse Maria Helena, que não vai buscar uma reeleição em 2020, conforme havia adiantado em entrevista exclusiva para A COMARCA, no último sábado, 19. Seu partido, o MDB, decidiu apoiar a candidatura de André Mazon (PTB) ao Executivo.

A vereadora mais antiga da Câmara Municipal disse que continua no partido e que mantém o relacionamento respeitoso com os colegas Moacir Genuário e Tiago Costa, ambos do MDB. Mas fez questão de destacar a satisfação em apoiar a chapa de Paulo Silva. “Mogi Mirim quer mudança e a mudança está aqui”, enfatizou.

“Fomos eleitos em palanques diferentes, mas isso não nos impediu de nos unirmos pelo bem de Mogi Mirim”, lembrou Paulo Silva, que foi prefeito nos primeiros oito anos de vereança de Maria Helena, entre 1997 e 2004. “Ela tem muito a contribuir com Mogi Mirim, ninguém tem a experiência que ela tem na Câmara Municipal”, disse ainda.

O candidato pedetista enalteceu o fato de Maria Helena optar por não disputar a reeleição, apesar de ter grandes chances de conseguir mais um mandato pelo voto popular. “Ela abriu mão desse apego ao poder para somar nesse projeto de fazer uma Mogi Mirim diferente”, afirmou Paulo Silva.

Mostardinha, que foi colega de Maria Helena na Câmara Municipal, entre 2009 e 2012, também deu boas-vindas à vereadora. “Mogi Mirim vai ganhar muito”, resumiu. Os ex-vereadores Roberto Magalhães, Ernani Gragnanello e Leonardo Zaniboni, respectivamente, presidentes do PDT, do PT e do Solidariedade, também teceram elogios a Maria Helena. “Uma das maiores personalidades políticas da história de Mogi Mirim”, destacou Léo.

Maria Helena confirmou apoio à chapa de Paulo Silva e Maria Alice Mostardinha (Foto: Flávio Magalhães/A COMARCA)